圈中筍盤異性緣強 麥玲玲批馬國明好大機會「先有後婚」 (17:51)

由麥玲玲和林盛斌（Bob）主持的《Master's Talk師父有請》，第2集邀來馬國明、黎諾懿和胡鴻鈞做嘉賓，主題是「旺夫旺妻」。

麥玲玲指馬國明一向異性緣強，從來都不是主動一方，她聽過不少女生的期望，指陳豪未結婚前，是圈中最大筍盤，先揀陳豪，之後就到馬明，指馬明是值得嫁完再嫁的男人，馬明說：「我唔覺喎，我同胡鴻鈞想法差不多，大家夾自然會少啲拗撬，咁樣已經好。我感情事唔會影響工作，曾經試過有啲性格唔啱就鬧交，冇話邊個唔着，過去咗就冇問題。」

麥玲玲又指曾有富豪女兒表示，很喜歡馬明兼求介紹，馬明說：「咁你唔介紹我識？」麥玲玲解釋：「聽聞你有少少悶嘛，不過佢冇阿湯（女友湯洛雯）咁靚。」由於上集湯洛雯在訪問中，提到不斷被傳媒催婚，但男方一直都沒開口，令她非常尷尬，對於女友揚言用視帝獎來換結婚，馬明說：「佢都係講笑啫，我結婚就話畀你聽啦！」

麥玲玲看馬明的命格，即指馬明好大機會先有後婚，全場起哄。黎諾懿說：「咁阿湯要出絕招喇！」胡鴻鈞笑稱：「唔畀用！」馬明表示：「我覺得呢個機會微啲，應該唔會中咗先結婚，希望係結咗婚先有BB，咁我每一次拍拖，都係向結婚方向諗，因為我是好現實嘅人，唔結婚的話，拍拖係好浪費時間，你知我哋開工成日都冇得唞。」麥玲玲指今年4至6月是良辰吉日，叫大家儲定人情賀馬明。

黎諾懿認跟太太一見鍾情，不過是飲醉酒的情况下發生，他自爆：「我太太係周美欣介紹，周美欣想介紹我太太畀我識，約咗一年幾都冇機會，有次我同美欣都飲醉，太太就嚟接美欣，嘩，我見到佢覺得好靚喎，係佢喇！（你飲醉喎！）所以醒咗之後有少少後悔…不過酒醉都有3分醒，我有問佢拎電話，不過佢起初見我飲到成pat嘢咁冇乜感覺，但因為我太有才華，滲晒出嚟，所以一齊咗，咁我太太談吐舉止等所有嘢都好吸引。」

問到有個富裕老婆是否有壓力？諾懿說：「我識我太太時，已經冇乜理屋企生意，佢交畀哥哥理，只係做副線生意，好少參與屋企業務。」

已婚的諾懿借機會讚老婆：「老婆簡直係賢內助，識咗老婆之後，運勢一路好，尤其個仔出埋世之後更好，有師傅話我哋屋企連珠，我需要水，我老婆係水。（旺你更愛老婆？）梗係唔係啦，我由頭到尾都好愛我老婆，好似初戀咁。」

麥玲玲則指胡鴻鈞最旺女人緣，因他的命格是滿盆財星，不過容易三妻四妾，會較遲婚。

（即時娛樂）