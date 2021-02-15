為追夢放棄柔道｜韓星志洙耕耘10年終發圍 無悔當演員 (20:30)

黃Viu首部原創韓劇《月升之江》今晚首播，繼人氣劇集《當我最漂亮的時候》後，志洙再演「深情男」，劇中為了愛人奮不顧身，與金所炫上演愛的故事，冧得女性觀眾爭做「志洙嫂」。

不少人以為身高186cm的志洙是模特兒出身，其實他自初中起學習柔道，是個運動健將，並曾奪得獎項，還獲選為國家少年代表到日本參賽，非常犀利。

志洙從小熱愛電影，夢想成為演員，升讀高中時放棄運動員生涯，加入演技學院成為他人生轉捩點：「演技學院裏的朋友對我有很大影響，那時第一次認識到這種學院，帶着冒險心態接觸演技世界，學習之後非常有趣，後來教導我的老師創立劇團，我也開始劇團生活，並在他身上學到很多。」在話劇界默默耕耘數載，志洙在2012年參演電視劇，更於2015年與金喜善合作劇集而嶄露頭角，近年也在多部人氣韓劇中擔任重要角色。

出名孝順的志洙，年前快閃香港出席見面會，都帶同母親和家姐同行，就連近年被問到初戀對象時，他也搞笑地以母親作為擋箭牌：「我的初戀對象是我的母親，她就像我朋友一樣，可以沒有障礙地溝通，而且有開通、年輕的心，所以我們常常聊天。」

（即時娛樂）