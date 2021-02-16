戲院重開｜《狂舞派3》搶閘賀歲 黃修平不擔心票房：平常心 (22:50)

【專訪】本港受第四波疫情影響，政府大幅收緊防疫措施，全港戲院自去年12月2日關閉至今，直到近日疫情有緩和迹象，戲院在「人日」年初七（2月18日）解封，搶閘賀歲的電影，包括《拆彈專家2》、《狂舞派3》、《神奇女俠1984》、動畫《靈魂奇遇記》及紀錄片《金氏殺機》。

黃修平執導的《狂舞派3》有份打頭陣賀歲，但對於限聚令限制戲院入場人數，票房或受影響，他會以平常心面對，認為無得擔心。《狂舞派3》於2018年開拍，由顏卓靈、蔡瀚億及楊樂文（Lokman）等《狂舞派》原班人馬演出，相隔5年再度合作，黃修平感覺像一班朋友聚舊，大家很團結，「當初大家帶着問號去參與《狂舞派》，即使對它不太相信及沒期待，仍然百分百投入去做，才成就了《狂舞派》的成績，所以再開拍。這種特殊團隊關係很珍貴，特別是在現今這個世代，令我想將這個系列拍下去，不排除拍《狂舞派2》，但單純個人出發，就想拍部沒那麼多包袱，娛樂性豐富的歌舞片，拍到好像波里活（Bollywood），總之就瘋狂地載歌載舞，但這件事要社會令我有這樣的心情，觀眾又想去睇一部開心電影才可，現在無可能」。

《狂舞派3》宣傳海報是7位主角在鏟泥車前列陣，擺出型格氣勢，在一個地盤工地中凝望，對應本集以Hip Hop文化，對抗地產霸權的主題。黃修平承認該片有觸及對地產霸權的控訴，但核心是社會有很多爭議性的現象下，每個人的意氣之爭，如何作出抉擇；他指《狂舞派3》是講一個大現象，每個人內心的掙扎。黃修平還坦言很介意其執導的《狂舞派》及《哪一天我們會飛》被觀眾覺得是年輕人追夢電影，因《哪》片不是單純鼓勵什麼是追夢，而是敲問追夢這件事。

蔡瀚億（BabyJohn）有份主演《狂舞派3》及《拆彈2》，他客串的《一秒拳王》則在初七起先安排優先場，「三響炮」出擊的BabyJohn直言非常期待戲院重開，「我以為自己已習慣了上網、睇電視、在電視睇電影，當知道戲院重開，我很渴望重返到戲院跟大家一齊睇戲，尤其是《狂舞派3》，票房方面不到我去想，我最着重、期盼可以跟觀眾見面，這是香港電影很重要的元素，我甚至認為，若然有映後座談會就更正。始終《狂舞派》陪住觀眾成長，也陪住我成長，相隔8年再有續集，我覺得是觀眾締造出來的成果，然後去分享這個成果」。他又透露今年的願望是未來能多拍香港電影，可透過電影跟觀眾經歷和分享。

（即時娛樂）