緊急救援｜彭于晏未嚮往做超級英雄︰我只是個演員 (17:18)

電影《緊急救援》將於本周四（2月25號）上映，故事取材自海上救援的真實事件，當中有4場非常震撼的大型海上救援特技場面。彭于晏在戲中飾演救援隊長高謙，他自言跟角色同樣是熱愛工作的人。他說︰「我喜歡表演，從角色找到更多挑戰，從中認識更多的自己；高謙則熱愛救援，執行任務時義無反顧地拯救更多的人，這份熱情驅使他們去救援，這種人很有魅力，我覺得他們最了不起的是，把別人生命放在自己生命之前！」

對於有人將《緊急救援》中高謙所代表的救援隊，跟荷李活的超級英雄相題並論，彭于晏說︰「我覺得誰都可以成為超級英雄，只要對這個社會有良好貢獻，像前線醫療人員、科學家、救援隊等，都應當受到大家英雄式鼓勵，因為他們所做的事情很偉大！（嚮往成為超級英雄？）可能電影中的高謙是吧，我自己就沒有啦，我只是個演員而已，現在當不了英雄，需要真正的英雄保護！」

導演林超賢在戲中加入一定篇幅的文戲，彭于晏非常欣賞導演的構思︰「在很多的商業片，觀眾看到的只得場面，這次導演用了大量文戲去包裝商業片，令大家更加了解救援隊，支持他們的是生活與家人，他們不能跟家人討論工作的事情，家人唯有默默關心，希望他們不會出事之餘，同時希望他們拯救更多的生命。」提到戲中兒子聰聰（張景禕飾），彭于晏說︰「小孩子很純真、可愛，像頑皮的小動物，剛睡醒時很安靜，有時候卻很活潑，一切用真性情去演，感覺非常好！」

新冠肺炎疫情未止，彭于晏自言現在盡量隨遇而安，不想計劃得太遠。他說︰「我現在的心情是，不會特別把自己設定在一個計劃或框框，必須珍惜現在擁有的時間，以及和別人的相處，不需要花很多精力去思考將來；演戲是我所愛的事，但也不用特別去守護，正如你喜歡畫畫就畫畫、喜歡唱歌就唱歌一樣。」

（即時娛樂）