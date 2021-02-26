佗孖胎？｜湯怡佗B出嫁講愛的宣言 麥秋成要生夠6個 (19:25)

湯怡表示現時懷孕4個月，但家人都覺得她的孕肚很大。（孫華中攝）

【今日直擊】麥秋成與湯怡今日元宵佳節，在陽明山莊舉行婚禮。下午時分，一對新人換上西式禮服及婚紗見傳媒，大肚的湯怡婚紗甚為貼身，豐滿身材及孕肚盡現。問到腹中BB是仔定女？2人大賣關子，湯怡說：「畀大家機會估下，遲啲會公布，等啲朋友估多啲。（自己想呢？）仔女都冇所謂。」問到是否孖胎，麥秋成只稱「唔講住」。

湯怡再說：「我父母﹑姐姐和姐夫都覺得我個肚比正常大。（現在4個月？）4個月多啲，比正常大。（自己湊BB？）我想自己湊。（有一段時間不用開工？）當然秋成會幫手湊。（隔多久才復工？）對我嚟講，雖然做咗媽咪，但坐完月隨時Ready（復工）。」

笑問會否即刻想追多個？麥秋成說：「呢個要睇天意。」談到外父不停扭龍鳳鈪，寓意他們生多幾個BB，麥秋成說：「轉咗幾多個？五六個？試一試。」

麥秋成表示在婚禮上都流下男兒淚，他說：「同父母講深情說話，一望就忍唔住，佢哋將家傳之寶畀自己，我婆婆留低金戒指，我媽咪喺我18歲時，買定金鏈畀我，（買定娶老婆？）係呀，嗰個溫情感覺湧上心頭，點忍得住？」

期間一對新人發表愛的宣言，麥秋成說：「我愛你﹗愛你一生一世﹗」湯怡亦冧爆說：「對我嚟講，佢嘅出現喺我人生中，係最開心，識咗佢之後，每日都好似發緊夢，好夢幻嘅一件事，佢係一個好有耐性嘅人，同埋好包容我嘅一個人。」

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（即時娛樂）