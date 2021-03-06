太極仍未接受唐奕聰猝逝 雷有輝︰希望與他靈魂繼續連繫 (14:42)

太極樂隊鍵琴手兼著名唱片監製唐奕聰（Gary Tong）日前猝逝，終年57歲。

太極五子雷有輝（Patrick）、鄧建明（Joey Tang）、劉賢德（HiFi德）、盛旦華、朱翰博（Ricky）昨晚現身無綫，錄影Gary Tong的悼念特輯，分享昔日點滴。一齊夾Band幾十年，他們至今仍未接受Gary Tong已逝的事實，但會負責製作好友喪禮上的紀念冊。Patrick表示錄影前曾跟Gary太太通電話，問對方有什麼想託他們在節目中說，對方表示一切留待安息禮拜時再講。

五子表示Gary Tong近年身體較弱，2018年曾因呼吸不順入院，後來發現心臟比較差。Joey Tang說︰「Gary是個堅強鬥士﹗2018年後，我和他一起去過不同的地方做演唱會，他每天早上到酒店泳池游水，有次我做完運動，他仍在跑步機上跑，想將身體鍛練好。」

盛旦華最後一次見Gary Tong是在林建名的追思會上，當時不覺對方身體有異樣。他說︰「真的很難接受﹗這幾天，我滿腦子都是他的琴聲。」HiFi德過年時曾跟Gary Tong通電話，對方當時說要找他修理黑膠碟唱盤，沒想到成為兩人最後的對話。

Patrick說︰「Gary雖然離開了，但他的衝勁、動力和靈魂永遠留在我們心裏，希望與他的靈魂繼續連繫。相信他仍在，大家不要太傷心﹗他是樂觀的人，不想見到我們這樣。再高層次去想，他不以肉身，改用意念、腦電波和我們溝通。（太極會否辦紀念騷？）我們心情未平復，暫時沒計劃。」

相關新聞︰當年獲表哥唐奕聰安排試音學唱歌 李忠希︰是他帶我入行

相關新聞︰從小認識視唐奕聰為家人 麥家瑜哭悼恩師

（即時娛樂）