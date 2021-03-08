吳孟達出殯｜兒子吳韋侖捧亡父遺照 遺孀侯珊燕哀別至愛 (13:20)

【今日直擊】吳孟達（達哥）上月27日因肝癌病逝，昨日於紅磡世界殯儀館設靈，今天舉殯，家屬一早到靈堂打點，約早上10時，遺孀侯三妹（侯珊燕）及幼子吳韋侖乘坐7人車到場，由親友護航步入殯儀館。

告別儀式閉門進行，早上11點45分完成，由吳韋侖捧着爸爸吳孟達遺照登上靈車，遺孀侯珊燕留在靈堂內等候另一架車，雙眼通紅的她由親友攙扶由另一門口步出。吳孟達遺體隨即移奉柴灣歌連臣角火葬場火化，骨灰將從吳孟達遺願，隨家人返馬來西亞安葬。

靈車約12點05分到達火葬場，吳韋侖捧着亡父遺照先落車，女兒吳凱欣及達哥二弟吳利達緊隨其後，各人神情凝重。達哥靈柩由工作人員推到禮堂門外，兒子、女兒和二弟站在靈柩旁守候。其後侯珊燕乘坐7人車到場會合，眾人伴隨達哥靈柩入禮堂，而每位入禮堂送別達哥的親友，都手拿一支白花。完成火葬儀式後，問侯珊燕何時會返大馬？她未有回答，之後與兒子登車離開，吳利達亦表示不清楚何時將哥哥骨灰運回大馬。

另外，丁羽及「蝦嫂」曾娣容（關海山太太）今早亦到靈堂送別好友，丁羽大讚吳孟達好人，他說：「他初初真的好調皮，後期到內地工作完回港後，一直記掛香港好朋友，尤其對我們這些老人家很尊重，他是一個不可多得的人才，現在他離開了，我們覺得非常可惜，永遠都懷念他。」

（即時娛樂）