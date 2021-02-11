Angelababy被指演技冇進步 中央戲劇學院老師劉天池︰修行在個人 (14:16)

Angelababy（楊穎）出道多年，演技一直被指麻麻。中央戲劇學院表演老師劉天池曾在Baby拍攝古裝劇《孤芳不自賞》時一對一教她演戲，劉天池接受內地媒體訪問，被問到「曾經教過Baby表演，還是被大眾認為演技沒什麼提升」這問題時直言︰「我不是要去推卸責任。不過，師父領進門，修行在個人。我們引導、通過各種訓練把你打開，把你變成演員，但最終，你要通過這些工具和手段，把自己捏合成一個『人』，這個『人』就是『角色』。」

劉天池認為角色的歷史背景、情感等東西不在技術層面，而是個人對生活敏銳度的呈現，包括涉獵其他門類藝術的能力，還要看本人對文學、哲學是否有興趣，就像學鋼琴的人多，但中國只出了郎朗和李雲迪。她強調︰「這些是任何老師都教不會的。不是說被好老師教了，就能成為優秀演員。大眾總以為這項職業不需要技術。錯了﹗我們需要嚴格的外部技術及內部技術訓練。」

劉天池從事表演教學工作20年，鄧超、白百何、文章、唐嫣等均來其學生。雖然她一番話惹來Baby部分粉絲不滿，但大部分網民也十分認同。

（即時娛樂）