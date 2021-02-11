專訪︱韓國男團VERIVERY視EXO為偶像 恨來港看夜景 (20:48)

東憲是隊中的最年長的成員，兼任隊長。（大會提供）

韓國7人男團VERIVERY由東憲、浩榮、慜撰、啓賢、延浩、勇勝及岡旻組成，慜撰去年以健康問題為由宣布停工，組合暫以6人姿態活動，剛於本月初推出專輯《Series 'O' [Round 1 : Hall]》。日前VERIVERY接受本報訪問，大呻主打歌《Get Away》很難唱。東憲表示《Get Away》是一首Reggae Pop類型歌曲，因為高音所以難唱，其他成員表示認同，花了很多時間練習，浩榮透露因他負責的部分中途變換，所以要重新錄製。

被問到過去一年，疫情對組合活動帶來什麼影響？他們稱很想站在舞台上與粉絲直接交流，可惜未能如願，只好透過各種網上活動，例如社交媒體、即時通訊程式、視像簽名會等與粉絲溝通。

疫情下難以開騷及出埠，VERIVERY指若有機會來港，最想欣賞維港夜景，東憲及勇勝更稱想去中環及尖沙咀逛街購物。

VERIVERY於2019年出道，成員平均年齡只有21歲，當中3名成員均視EXO為偶像，浩榮表示：「我是因為看過Kai表演《咆哮》而希望成為歌手，他跳舞的樣子實在太有型了。」啓賢與延浩則喜歡EXO成員伯賢，後者表示欣賞對方的唱歌技巧與聲線，又透露自己最近迷上男歌手Paul Kim，經常翻唱他的歌曲。

（即時娛樂）