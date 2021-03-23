全城集氣｜廖啟智患胃癌 太太陳敏兒：醫生讚佢係A+病人 (14:07)

【今日直擊】現年66歲的資深演員廖啟智（智叔），昨晚突傳患上胃癌，目前需要全面停工，並留院接受治療。據報道指他曾一度病危，現時情况穩定，正在威爾斯親王醫院私家病房休養，太太陳敏兒今午1點10分到達醫院，神情輕鬆，見到記者連聲說：「辛苦晒！」之後她企定交代智叔情況，並多次雙手合十，答謝大家關心。

陳敏兒平靜交代智叔情况：「其實佢（智叔）一直有跑步，去年疫情之下唔係好多工作，日日都有跑步，佢體能及健康狀况都好好嘅，但去到12月中，食嘢時個胃脹住，跟住去做檢查，就確診係胃癌，然後入院做治療，我哋好感恩遇到好好醫生，佢同智叔好夾，每日喺病房見面互叫加油，醫生悉心照顧佢，好感恩。」

陳敏兒還爆料指醫生讚智叔是「A+病人」，她說：「佢好合作，醫生叫佢做乜都配合，比如佢個胃有時唔會舒服，食唔到嘢，醫生話『唔得喎，打仗喎，你要多啲營養』，佢一日三餐好似一個責任咁努力完成，佢做戲大家知佢專業投入，但原來佢做病人都好專業，醫生話佢係『A+病人』，讚佢好合作，我記得有一日佢食粥，佢話呢個係『鮑魚粥』冇得頂，我話醫院咁好膳食咩？其實只係白粥一碗，佢識得用輕鬆﹑好識得幫自己度過挑戰同困難嘅病人，我心底裏好佩服佢，醫生話作為家人，我同兩個囝囝都係『A+家屬』，因為大家冷靜﹑配合醫生同滿足病人需要。」

陳敏兒表示智叔這兩天較疲累，她解釋：「可能消息傳出後，好多人打電話訪問佢，佢要分心照顧呢啲事，會比較疲倦，我用智叔說話：『好多謝大家關心，太多關心及問候，對佢及家屬嚟講都係負擔』，收到大家關心，如果大家惜智叔，遙送祝福及愛畀佢就得喇，我諗我嘅交代差唔多，大家唔好再打電話畀我，我同佢都唔接電話，醫生都唔贊成（接電話），咁樣會影響佢養病，所以希望大家都合作，我嘅交代到呢一度，好多謝你哋，辛苦各位手足，多謝你哋。（情况樂觀？）係呀，好積極呀﹗」

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（即時娛樂）