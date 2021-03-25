為丈夫兒子放棄追尋電影夢 林芊妤︰不同階段有不同追求 (12:21)

林芊妤（Coffee）近年轉戰網上，成為炙手可熱的YouTuber，開設瑜伽班之餘更推出自家瑜伽服品牌，家庭與事業兩兼顧。曾在影視圈追夢的她，最近獲邀當電影女主角，但已有了家庭的她卻為了丈夫翟志榮及兒子翟德彥（伯伯）而放棄夢想。

Coffee在社交平台上載和兒子咀嘴的溫馨照，透露她這個放棄追夢的決定。她說︰「話說，最近有電影找我做女主角，是個很正面的角色。如果是以前的我，肯定會開心到失眠，這可是我『以前』的夢想，但原來現在的我，第一刻是質疑自己，第二刻想到的是時間管理，我也不捨得太長時間離開他們（主要是兒子）。因為我還有現在喜歡的事業要兼顧，實在分身不暇。我又不是超人，思前想後，最近我把曾經的夢想推卻了。我希望把機會留給渴求的人，那個人已經不是我。」

「這件事也說明了一點，其實人生每件事也講求Timing，Right timing & right thing。不同的階段有不同的追求，而人生也充滿着取捨，但在取捨的過程中，我們才會清楚自己真正渴求的，人生太短不需讓自己太糾結～結論是，無錯，原來人真的會改變，現在我想的只是做個瑜伽老師，同時經營好自己的品牌，也希望多點時間纏繞兒子，直至他長大後嫌棄我老為止，哈哈哈﹗👶🏻：OMG﹗#忠於自己的心 #活在當下」

（即時娛樂）