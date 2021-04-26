奧斯卡｜《浪跡天地》趙婷華裔女導零的突破 膺最佳導演 (09:16)

第93屆奧斯卡頒獎禮香港時間今早舉行，華裔女導演趙婷憑《浪跡天地》，擊敗《醉美的一課》湯瑪士溫德堡（Thomas Vinterberg）、《曼克》大衛芬查（David Fincher）、《農情家園》鄭一朔及《超犀女王》艾美露芬奈爾（Emerald Fennell），奪得最佳導演殊榮，成為歷來首名華裔女導演得此獎，亦是自2008年《拆彈雄心》嘉芙蓮碧格露（​Kathryn Bigelow）後，歷來第2名女性奪得奧斯卡最佳導演獎。

《浪跡天地》改編自紀實文學《Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century》，揭示美國繁華背後的新興「無殼」社會族群，講述法蘭西絲麥杜文（Frances McDormand）飾演的Fern，遇上全球金融海嘯後的經濟大衰退，一無所有的她決定收拾細軟駕駛露營車出走，加入現代游民浪族，向未知之地出發。此片先後奪得威尼斯影展最高榮譽金獅獎、金球獎及導演公會的最佳導演獎，現年39歲的趙婷，在奧斯卡可說是大熱奪魁。

（即時娛樂）