鶼鰈情深71年 蕭湘平靜致悼辭︰這是笑喪 我們應該笑 (13:10)

「播音天王」李我（原名李晚景）上月初逝世，享壽102歲，昨夜在香港殯儀館設靈，今晨出殯，靈柩移奉柴灣歌連臣角火葬場火化，骨灰採綠色殯葬撒在紀念花園。

李我的遺孀蕭湘昨晚在靈堂上致悼辭時心情平靜，她說︰「多謝商業電台一直照顧我先夫的生活和他的身體，他才有今日99歲，我衷心的感謝，希望各位為我們商業電台高舉成功，多些傾落廣告，我們為商業電台服務﹗對不起，我說話太多了，因為本人都年紀老邁。我先夫99歲，別人說加天地人3歲，他已經102歲，而我也不年輕了，大家估我今年幾多歲？估中有獎﹗」

聽到有在場人士指她93，又有人指她只有18、22，蕭湘「哈」了一聲然後說︰「我們輕鬆一下吧了﹗我已經九十有二。不用『嘩』，我希望各位一樣長壽，跟我先夫一樣。今日這個喪禮，我們應該笑，我們說這個是笑喪，所以我們做人要向上、向前進才會有身體健康，尤其現在面對疫情有傷亡，我們一定要打倒它﹗各位，我們要鍛煉身體，要有更多衛生常識，勤洗手、勤飲水，乜嘢都要為自己﹗向上﹗多謝各位在百忙及風雨中來到這裏，為我的先夫，見他一面，衷心的多謝﹗」

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（即時娛樂）