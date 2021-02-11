《濁水漂流》票房破200萬 觀眾推吳鎮宇衝擊金像獎影帝 (18:25)

由李駿碩執導，吳鎮宇、謝君豪、李麗珍、柯煒林、朱栢康和蔡思韵合演的電影《濁水漂流》，於上周四上映，票房截至今午（8日）已突破200萬元！

不少觀眾看完電影後均相當感觸，並感謝導演拍出貼地電影，指吳鎮宇的怪物級演技，可衝擊金像影帝。李駿碩導演出席連場映後分享，與戲迷交流，有如舉行小型分享會，有觀眾包圍導演討論至戲院關門落閘，李駿碩說：「每日的票房都非常重要，多謝大家支持，接下來會繼續在戲院與觀眾見面，這個機會非常難得，希望可以與不同觀眾交流。」

卓韻芝亦力撐《濁》片：「給香港人看的電影，也是給世界看的香港電影！」電影《狂舞派3》的導演黃修平亦說：「《濁水漂流》是沉着地為我城的露宿族群，描寫一道細緻的風景，盡顯人性，以及社會的荒謬與不公。」歌手Serrini大讚吳鎮宇眼神演技，叫入場觀眾好好留意。曾與李駿碩合作電影《翠絲》的袁富華，亦呼籲大家要去看《濁水漂流》。

在最新公開的製作花絮中，一眾演員及導演分享他們對《濁水漂流》的感受，以及對於露宿者議題的看法，吳鎮宇說：「電影不是要你同情一些事，其實一個人去到街上露宿，當然是有他不行的地方，要不就是社會放棄他，不然就是他放棄這個社會。」朱栢康則認為：「我闡釋最強的立場就是一種平等，你生命上又或者生活上，是處於一個怎樣的狀態都好，他也應該需要有一個作為人的權利。」

（即時娛樂）