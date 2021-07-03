因病息影多年 羅浩楷現身節目 談笑風生不改搞笑本色 (14:47)

早前曾參加無綫《2021香港小姐競選》首輪面試的「佛相」佳麗Kirsten（利愛安）因貌似資深演員羅浩楷，而被封為「東涌羅浩楷」，令不少人想起因病退出娛樂圈多年的「扮嘢王」羅浩楷。鄧英敏近日就邀請了這位老友現身其網上節目《老友鬼鬼傾吓偈》，分享昔日在娛樂圈的苦與樂。

羅浩楷2015年拍完劇集《東坡家事》後未再現身幕前，原來他因椎間盤突出令腰骨無法挺直，最嚴重試過腰骨向下彎曲90度，一度要坐輪椅不能走路，又需要戴頸箍，接受治療後，頸椎問題已紓緩，行得走得不用再戴頸箍。久未露面的羅浩楷在片段中雖然未能坐直，但精神好好，訪問時談笑風生，不失搞笑本色，又執起結他自彈自唱。

他回憶1967年參加電影公司的藝員訓練班，其間曾拍攝扮鬼的戲分。公司倒閉後，他就去了拍粵語片，遇上師父呂奇。談起呂奇，羅浩楷即時呂奇上身，模仿對方在《難兄難弟》的經典對白。他說︰「我真的很氣憤，這個角色是我很辛苦創造出來，但最後我冇份演出，不知道是什麼原因。出咗嚟之後，個個都扮過，其實是扮我，不是扮我師父......雖然冇我份，不緊要，最重要是大家都開心。」

鄧英敏讚他扮嘢功夫好，扮女人時比女人更女人，羅浩楷回憶當年做《歡樂今宵》時好慘︰「不好笑會被人鬧，好笑時自己笑又會被上面鬧。」鄧英敏指羅浩楷在70、80年代是「金牌經理人」，自己唱之餘，也安排很多藝人到酒廊演出。羅浩楷說：「當時我比較富裕，亂咁使錢。不要想當年，往事只能回味﹗」

（即時娛樂）