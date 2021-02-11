肥仔爆ERROR曾不和鬧交︰都是錢作怪 (17:39)

ERROR隊長肥仔（梁業）、強尼及曾參加《全民造星III》的黃劍文（Kimman），日前現身KB及黃丹儀的網上音樂節目《Music Panda》，合唱《全民造星》主題曲《前傳》。Kimman在節目中透露當日參加《造星》，是因為覺得人生無常，無論如何也要在疫情下實現參加歌唱比賽的心願，以免留憾。肥仔就笑言︰「我很膚淺，當日是為了100萬獎金而參加，也覺得一定有人喜歡得得意意的肥仔，未必人人也喜歡姜濤那一款。」

眾人合唱完《Lady Killa》後，肥仔稱小時候隨母親去的士高，因此常聽郭富城、黎明的快歌，但長大後開始欣賞張學友的慢歌。談到3位ERROR隊友，他說︰「大家可能覺得我比較正經，我是隊長，沒那麼好笑。」被問到4子可試過不和，肥仔說︰「有，怎會未吵過，都是錢作怪…哈，其實是數字作怪，保錡和193（郭嘉駿）很緊張數字，數字行先，看見收看率低，就會覺得浪費時間，努力做完沒人看。其實，這都是顯示出我們認真的一面。」

強尼在節目中開金口唱歌，不少網民讚他歌喉好。強尼直言現在做節目的心態跟從前不同︰「以前覺得可以講波、主持節目已非常滿足，現在心態不同了，有更多責任感。以前不知道有多少觀眾，現在感到很多朋友支持，很多人開始留意ViuTV節目，所以我們要很努力去做好每一次演出，保住香港電視文化這一塊，為香港人製作廣東話節目，而不是大家不停看外國節目，感覺本土力量已經消失。我們要一直有廣東歌及廣東話節目這個大使命和責任。」

（即時娛樂）