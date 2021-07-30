温碧霞監製《我們的十八歲》 林婷擔正演出接受挑戰 (16:26)

林婷（圖左藍色裙）在《我們的十八歲》演溫碧霞（圖右）的少女版，跟楊偲泳也有大發揮。（大會提供）

温碧霞（Irene）監製電影《我們的十八歲》開鏡，她身兼三職同為出品人、監製及演員。 故事講述香港1980年代，家境貧困的女主角Elaine與好友李羨英為改變自身命運而踏入娛樂圈，在港產片最輝煌的時代裏，李羨英成為當年紅極一時的艷星，Elaine則在演員與自我身分上迷失，十數年以後，港片的風光漸退，而兩人也因彼此的選擇而走上了兩條截然不同的人生路。

Irene及林婷於戲中分別飾演主角「Elaine」的成年版及少女版，李麗珍、楊偲泳、狄龍、文雪兒、廖子妤、陳湛文等參與演出。 Irene稱這是一部少女成長故事，「Elaine」這角色多少以自身經歷作為藍本，她說：「感覺好似做番自己。」她早於3年前想拍這部戲但選角困難，由於要演她的少女版，先後在內地與香港見過多個女演員也沒有感覺與相同氣質，終於林婷出現，初見面便覺得好純有氣質，導演也覺得合適。

林婷首次擔正演出電影，角色由18歲到26歲，她說：「都有難度，因為每個年齡心境都會有變化，要去分析，跟導演去傾，仲要分得好清楚角色每一場戲嘅心情，係一個挑戰。」楊偲泳飾演林婷好友，透露會拍攝牀上戲，但性感程度可接受。狄龍與文雪兒飾演「Elaine」的父母，兩人上次合作電影是40多年前，兩位前輩亦給林婷寶貴意見。

（即時娛樂）