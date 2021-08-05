花劍男團Ig直播｜「劍神」張家朗提陳約臨事件：其實唔係乜嘢大事 (18:54)

港隊「金牌劍神」張家朗昨晚（4日）偕隊友張小倫和吳諾弘開Ig直播，該直播由吳諾弘發起，其後劍擊「花美男」崔浩然亦在後段加入，4人在逾1小時的直播中，解答不少網民提問，期間笑料不絕，更互爆秘聞。

有人提到陳約臨（Kelly）早前訪問張家朗奪金感受時失控事件，事後Kelly遭網民洗版狂轟，起初家朗表示：「唔好講喇！」張小倫則說：「Kelly真係好好人，嚟到嗰幾日，一直同我哋做訪問，後來傳message畀佢，同佢講你都係興奮開心啫，表達自己感受。」此時張家朗亦和應：「大家開心啫，其實都唔係乜嘢大事。」

在直播中，自認單身的張家朗，被追問擇偶條件，他則一臉靦腆，由吳諾弘和大師兄張小倫唱雙簧，吳諾弘說：「首先有返咁上下身高，友善、要乖同孝順，要對佢好，尊重佢屋企人。」張小倫再接力：「最緊要唔好煩佢，最緊要忍得佢，因為佢成日都要飛。」而張家朗亦應網民要求大方展示奧運金牌。

張小倫則問童星出身的吳諾弘何時再拍戲？吳諾弘說：「唔啦，Focus打劍呀！」張小倫又叫他示範用最短時間喊出來，吳諾弘則說：「依家唔得喇，我依家係成熟男子漢，細個拍戲有喊，嗰時係諗『啲玩具走晒』就喊得出喇！」張小倫爆平時稱呼張家朗做「Jer Jer」，有網民問到是否有特別意思，張家朗則怕醜說：「咩呀？因為我姓張之嘛，冇其他意思！」

（即時娛樂）