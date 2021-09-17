鍾培生有信心兩回合擊倒林作︰母親為他守齋念經 (16:37)

【今日直擊】林作、鍾培生的「百萬擂台戰」明天舉行，兩人今早參與過磅儀式，林作體重72.3公斤，較鍾培生重7.5公斤。「Face Off」合照時，傳媒要求林作及鍾培生站近一點，林作搞笑問「惜好不好」令現場起哄，鍾培生突然使出「獅吼功」，聲音響遍全場。兩人輪流發言，鍾培生自言狀態甚佳，林作則指自己是大賽選手，有信心第一回合就有分曉。

受訪時，林作提到鍾培生突然「獅吼」說︰「我不知道他發生何事，平日唱K時見人醉酒後才有此舉動。」對於鍾培生賽前撩加碼，林作說︰「之前已簽好合約，他昨天提出改變條款，媽媽教做人不要貪心，叫他省回100萬。我提出反邀約，他若不能K.O.我就跟我教練打一場，他只留言開定70萬支票，不構成新合約，因為他沒有接受。」

就比賽的口頭協議及合約條文改完又改，林作指鍾培生飄忽不定，前言不對後語。他說︰「現在算有定案，但條款對我有影響，還有1、2個細節要待主辦方傾清楚。」對鍾培生改比賽不准戴頭盔，林作說︰「我有踢波，識頂頭槌、鐵頭功，雖不會用頭撞他，但比賽始終有碰撞。我對自己非常有信心，一點也不緊張，只想盡快收錢和女友去食飯。」

鍾培生強調已接受林作的反邀約，有信心在兩個回合內擊倒對手。鍾培生說︰「他企太耐，會受傷得好犀利！」對於被指不停改條款，鍾培生解釋想省回30萬元純粹從金錢角度出發。他說︰「條件沒改動，人人也不戴頭盔，除了大J和女仔對打那兩場。我媽媽每天為林作念經，為他守齋兩星期，驚我打到林作好傷。」

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（即時娛樂）