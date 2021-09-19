強調冇中拳︱鍾培生稱林作係小人但聰明：做朋友就未必了 (16:30)

鍾培生指事件擾攘半年，恩怨亦在擂台上解決，大家也吃夠花生，所以不會再跟林作打了。（鍾偉茵攝）

林作與鍾培生的百萬擂台戰昨晚（18日）結束，但「口水戰」卻持續。日前鍾培生開出未能K.O.林作，多給100萬元予對方的新條件，最終林作成功守住4回合未被鍾培生K.O.，賽後林作高呼公道自在人心，又指鍾培生應該多給他100萬元；但鍾培生卻稱林作沒有接受新條件，只會按合約所指，給予林作100萬元酬勞，還要扣取林作買了的3、4萬元的門票錢。

賽後二人分別受訪，勝方鍾培生稱賽果跟預期差不多。問最後階段是否不忍心再打所以留手？他說：「我一直想打，只是林作攬着我，他已被拳證警告過兩次，再這樣就會被扣分甚至DQ，被DQ會好核突，雖然被他攬實拖延時間，未能K.O.他有少少失望，但都要畀credit林作，因為他好努力去練，否則沒有機會頂到4回合，比我想像中有氣力，他雖然是個小人，但有認真練過，good show，所以最後我都有和他握手。」

鍾培生指雖然未能K.O.林作，但事件擾攘半年，恩怨亦在擂台上解決，大家也吃夠花生，所以不會跟對方再打。鍾培生說：「對林作的睇法有改觀，比想像中犀利好多，意志力好好，但做朋友就未必了。他是個聰明仔，希望今次他的嘴傷了受到教訓，真的會改過，如他繼續變本加厲抽水，我會第一個出來罵他。」對於林作指打到他的鼻，鍾培生強調：「歡迎大家驗吓，我直情沒有中過拳，一點傷也沒有。」

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（即時娛樂）