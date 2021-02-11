MIRROR遭本地Rapper出歌嘲諷 Ian撐隊友付出很多努力 (14:51)

盧慧敏亦有出席這個珠寶品牌活動，但沒有跟男友Ian同場。（Ig圖片/明報製圖）

MIRROR成員陳卓賢（Ian）今日戴上總值約39萬元的鑽飾出席珠寶品牌活動。

Ian表示演唱會時已獲品牌贊助，雙方合作愉快，不知道今日的酬勞有否加碼。他說︰「我完全不清楚酬勞，交由公司決定。我只希望盡快出糧，因為今年只在年初時出過一次糧，所以要慳住用。不過，我沒有太大消費，最大開支是買禮物給媽媽，或負擔婆婆家居的裝修費，總之節儉自己，對家人就不會。」

女友盧慧敏（Amy）剛度過28歲生日，Ian透露兩人只簡單慶祝︰「心意祝福，也有送小禮物。（無糧出不敢送禮？）不是，平日拍拖多是正常情侶食飯消遣，消費不算高。物質生活對我們不太重要，衣食住行應付到就可以，只講求心靈上的追求。」

本地Rapper「Novel Friday」推出新歌《MIRROR FREESTYLE》，諷刺MIRROR部分成員只賣靚樣而不懂唱歌，Ian說︰「音樂是大家自由表達意見的渠道，我也透過音樂表達想法，所以很主觀。首先，多謝他覺得MIRROR部分成員靚仔，我也認同，但他們除了天生麗質好靚仔，私下亦付出很多努力，也會上堂學唱歌，希望達到一定的水準。」

Ian未為此事生氣，認為每個人在自由社會也能表達個人主觀意見，他只會專心做好音樂作品。

（即時娛樂）