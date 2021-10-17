吳林峰首開騷獲許廷鏗貼心抹汗 讚柳應廷唱歌愛挑戰難度 (17:11)

吳林峰昨晚在旺角麥花臣場館舉行《明天一切如常演唱會》，甫出場就以《街燈》及《梅利號》炒熱氣氛，隨後執起結他自彈自唱一系列由他作曲的歌，如陳柏宇的《純白》、呂爵安（Edan）的《小諧星》demo版本《我的不夠完美》等。

唱過自家創作後，吳林峰開心大叫︰「我真的很興奮！我7年前對自己說要開騷，說了7年！今晚這場地是我的，很多謝大家今晚來到，沒想過可以舉行自己的演唱會。其實我前一晚很驚，不知道驚什麼，總之很驚。很多謝大家記得我是一個唱歌的人！」

吳林峰昨晚請了兩位生命中重要的男人上台，他以「伯樂」形容第一位現身的嘉賓許廷鏗。吳林峰回憶當年仍在街頭Busking，曾有段時間打算不再唱歌。他說︰「當時覺得唱來唱去都是在街上唱，不知道為何仍要唱，而且寫了一堆歌，又沒勇氣被人聽。直至有次Busking，我唱了《風箏》，然後有個人開Live，我透過Live認識了他，他要了我第一首寫給別人的歌，然後我就一直走到現在。這個人對我很重要，我視他為哥哥，他就是許廷鏗。」

許廷鏗現身舞台，與吳林峰合唱歌曲《雪糕》，唱完更窩心為吳林峰抹汗。許廷鏗邊抹邊搞笑說︰「其實抹不到了，我怕會落了你的妝！」台下觀眾捧腹大笑，許廷鏗說︰「你們懂什麼，這叫兄弟情！」

許廷鏗感性地向吳林峰道謝，回憶當年看見吳林峰演唱片段時，自己正處歌唱得麻麻的階段。他說︰「聽見你的聲音，我想起當初參加比賽時的純粹，不是為了歌曲有多少點擊、多不多人聽。對我來說，我們是惺惺相惜。今年年中時，我擔心能否製作出一首獨立發展後的作品，但吳林峰對我說『阿哥，你有何需要，不用怕麻煩到我，即管開聲，我幫到一定幫』，所以我很想在此多謝吳林峰。」

第2位演出嘉賓是MIRROR成員柳應廷（Jer），他與吳林峰合唱《狂人日記》。吳林峰透露當日懷着不忿創作《狂人日記》這首歌，原因是他與Jer一齊打機，他半場已輸了8分。吳林峰續說︰「今晚與Jer合唱後，我才發現這首歌真的很難唱。為了表示我的歉意，我下次會寫得更難唱。其實，Jer是我的學習對象，他明知首歌難唱，仍會說可以唱高幾個key，然後練習到唱到為止。」

吳林峰在個唱尾聲時唱出《明天一切如常》及《下一束光》。由於歌迷未肯離場，他兩度上台及揮手高呼︰「走先喇！係咁先喇！下次再玩啦！」演唱才會正式結束。

（即時娛樂）