蔡少芬袁詠儀突襲《哥哥》 張晉撞爆玻璃周身傷無悔追夢 (18:43)

內地節目《披荊斬棘的哥哥》本周嘉賓有3位靚媽，是由蔡少芬（Ada）、袁詠儀（靚靚）和應采兒組成的「貌美如花大嫂團」，但被張晉和張智霖無情取笑「三個瘋婆子」，緊張氣氛頓時降溫，笑翻全場！

經過多次隊伍重整，哥哥們最終分成兩組，分別是張晉、陳小春和張智霖等人組成的「一枝花陣營」，以及以李承鉉、黃貫中和李雲迪為首的「麒麟陣營」，並在最後一場演唱會「世界上的另一個我」展開3場對決。

作為哥哥們的最強後盾，「大嫂團」不但親身到場打氣，「港普F4」首領Ada還以流利港普拉票，成功奪得觀眾芳心，為「一枝花陣營」爭取一勝。

接着張晉跟張智霖、尹正獻唱《給電影人的情書》，談到「電影人」主題，張晉感性憶述那些年為了夢想付出的血和淚。

為了力求完美，張晉練習時不停在地上打滾，讓「兒子」高瀚宇心痛到哭了；在正式演出時，張晉更以肉身撞破玻璃，寓意演員以決心和勇氣打破自我，為表演揭開序幕！張智霖也一洗童顏形象，改以白鬍鬚示人，帶出「用生命演出」的意義，三人完美的配搭感動觀眾，也令Ada、靚靚留下熱淚，言承旭和趙文卓也淚灑後台。

張智霖表示把青春奉獻給演藝事業，張晉也透露至今還在追夢：「我從小練武術是為了電影，從替身開始做也是為了電影，現在一直堅持拍電影，還是在這個夢裏面。」

（即時娛樂）