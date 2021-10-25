跟天王郭富城喜相逢 前港姐冠軍黃嘉雯開心到震 (15:06)

黃嘉雯在社交網貼了跟天王郭富城的合照。（Ig圖片）

前年港姐冠軍黃嘉雯身材驕人，日前她身穿Deep V裙子亮相畫展活動，並跟天王郭富城喜相逢，黃嘉雯在社交網貼了和城城的合照，城城雙手放在身後，而黃嘉雯留言表示遇到城城後，有抖動和緊張感覺。

（即時娛樂）