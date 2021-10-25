Open Menu
SHOWBIZ
/
LATEST 即時娛樂
PAST ARTICLES
單身廖碧兒突然公布「懷孕」消息：星期一早上有驚喜 (23:36)
兩大台慶劇 《換命真相》收視勝《星空下的仁醫》 (23:33)
胡杏兒一家酒店Staycation 冇帶細仔同行 孖囝囝浸泡泡浴 (22:56)
林二汶生日報喜 12月麥花臣場館開騷 音樂學校招生 (22:10)
汪明荃羅家英齊打流感針 呼籲老友記接種疫苗 (21:48)
盧瀚霆拍片報平安 稱腰傷屬舊患：唔使擔心 (21:27)
網台「拾陸比玖」衝上大銀幕 柯煒林周祉君現身答謝觀眾 (20:48)
連鎖快餐店旗艦主題餐廳 變MIRROR期間限定店 12子專屬巴士走勻全港 (20:30)
MIRROR正副隊長盼合作拍劇 AK望跟Lokman格鬥切磋 (19:55)
楊天宇首次擔正做新戲男主角 險被馬思惠踢中重要部位 (19:19)
跟舊愛吳浩康分手10年首度合作 莊思敏：再見亦是朋友 (18:59)
落選亞姐林海茵花7位數買遊艇 陳美濤獲父母贈千萬大宅 (18:35)
跟「聲夢」何晉樂首度合唱 彭家麗笑稱可拉低年齡層 (18:20)
《007：生死有時》 香港票房破5000萬大關 (18:14)
呂爵安《E先生連環不幸事件》MV點擊破1000萬 (18:05)
陳凱琳5點前返屋企照顧小朋友 兼追看老公鄭嘉穎《仁醫》 (15:55)
劉沛蘅獲《膠戰S2》帶挈 孖阿正肥腸珈其拍廣告吸金 (15:45)
跟天王郭富城喜相逢 前港姐冠軍黃嘉雯開心到震 (15:06)
膠戰S2｜Edan受罰變「朗誦安」 重演小學朗誦浮誇神情 (14:21)
《老友記》咖啡店經理｜占士泰拿不敵癌魔病逝 終年59歲 (14:17)
青年心城｜林正峰準男友地位危危乎 情敵施焯日攀石勇救游嘉欣 (13:30)
童你一起長大了｜兒歌節目主持Polly晶晶 相隔廿年再現幕前話當年 (12:56)
星級髮型師Jacky Ma冥壽 伍詠薇貼合照懷念：記掛你的好 (12:32)
孖衛蘭開騷獻Sing 馮允謙被胞弟嫌棄舞姿 曾想刪跳舞環節 (12:04)
「教主」撞車受輕傷 盧瀚霆扭到腰：感受到生命的寶貴 (11:40)
跟天王郭富城喜相逢 前港姐冠軍黃嘉雯開心到震 (15:06)
文章日期：2021年10月25日
Share
黃嘉雯在社交網貼了跟天王郭富城的合照。（Ig圖片）
prev
next
前年港姐冠軍黃嘉雯身材驕人，日前她身穿Deep V裙子亮相畫展活動，並跟天王郭富城喜相逢，黃嘉雯在社交網貼了和城城的合照，城城雙手放在身後，而黃嘉雯留言表示遇到城城後，有抖動和緊張感覺。
（即時娛樂）
Share
MORE
陳凱琳5點前返屋企照顧小朋友 兼追看老公鄭嘉穎《仁醫》 (15:55)
劉沛蘅獲《膠戰S2》帶挈 孖阿正肥腸珈其拍廣告吸金 (15:45)
膠戰S2｜Edan受罰變「朗誦安」 重演小學朗誦浮誇神情 (14:21)
《老友記》咖啡店經理｜占士泰拿不敵癌魔病逝 終年59歲 (14:17)
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK