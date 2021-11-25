《春光乍洩》展覽公開從未曝光劇照 王家衛導演原聲導航 (19:18)

梁朝偉、張國榮的經典作品《春光乍洩》全新4K修復版，將於12月2日在英皇戲院再度全線上映。除電影外，英皇戲院與澤東電影合作，由今天（11月25日）起於英皇戲院尖沙嘴iSQUARE舉行「《春光乍洩》4K修復版電影展覽」。

是次展覽將分為3大主題區域，包括「永恆的探戈」、「春光乍洩之旅」及「伊瓜蘇瀑布」，展出兩位主角多張從未曝光的劇照、珍貴手稿照片等。戲院大堂及玻璃走廊均設置大型劇照佈置，當中包括張國榮在戲中的白背心造型，說出電影經典對白「不如我哋由頭嚟過」一幕。

導演王家衛更破天荒親自作原聲導航，觀眾只需於各個展區以智能電話掃描QR Code，便能細聽導演的聲音，並跟隨何寶榮與黎耀輝的步伐「由頭嚟過」，深度漫遊《春光乍洩》。

王家衛導演先分享了整個修復旅程及當中的難度，之後提到《春光乍洩》的創作概念，原來包含了「天涯」、「去留」及「探戈」3個關鍵詞，為大家述說當中的意義及情感張力。王家衛說︰「《春光乍洩》是個關於『團聚』的故事，我非常慶幸能在電影邁向25周年之際，能以煥然一新的面貌與影迷『團聚』。」

（即時娛樂）