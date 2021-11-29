達明一派35周年開演唱會陪歌迷度聖誕 黃耀明：大家一定要嚟睇 (23:01)

達明一派35周年，12月舉行演唱會跟香港歌迷度聖誕。《達明一派 REPLAY LIVE 2021》演唱會將於12月20-21日、24-26日在伊館舉行，黃耀明（明哥）拍短片宣布明日（30日）公開發售門票，他稱這是達明首次於聖誕節在香港舉行演唱會：「大家一定要嚟睇。」

明哥表示今次演唱會跟去年《REPLAY 神經/意難平》一樣，達明會揀選兩張舊專輯重新演繹，分別是1987與1988年的《我等著你回來》與《你還愛我嗎》。明哥說雖然這兩張是逾30年前的專輯，但跟現在的氣候、氣氛相似。

演唱會前夕，達明推出新歌《我的男朋友》，此曲是達明跟林夕的最新合作，明哥稱很多人問他這首歌是否講「男朋友死咗」，他笑言：「啱少少。」並引述林夕寫的其中一段有趣歌詞：「生於不安，如何能安心？有人不覺得這是問題，有人的答案，是將心安葬，繼續安枕。小心，他們總有一個在附近。你認識的人、貼近你身後的人、你朋友、甚至你枕邊人。放心，你自己，也有可能。為了安心，我們可以去到幾盡？」這是達明一派跟林夕最新合作，並會推出新CD。

（即時娛樂）