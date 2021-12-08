造星IV｜花姐為網民抨擊開腔 Sica呼籲勿再鬧導師參賽者 (20:35)

ViuTV《全民造星IV》昨晚播出一集誕生30強，曾在演出時跌倒執生獲讚的Sica（何洛瑤）被淘汰令不少網民感不值，表現失準的方方（方芷欣）有得留低亦惹網民熱議，導師梁祖堯（阿祖）繼續被網民抨擊。

《造星IV》監製花姐（黃慧君）在社交平台開腔︰「因為咩事要攻擊佢哋？勇敢為自己夢想努力嘅年青人，全力栽培年青人嘅導師。呢個世界本來充滿正能量，會越嚟越好，點解你哋唔慶幸世界仲有佢哋嘅存在，反而要踐踏佢哋嘅努力？」

Sica亦呼籲網民冷靜，不要再攻擊其他參賽者和導師。她說︰「真係唔想睇到佢哋咁畀人攻擊，佢哋又冇做錯啲咩，我敢講40強呢段時間一齊相處嘅b組囡囡，每一個心地都好好，都好努力，都好可愛。每一個我都好愛，方方我好愛，Alice我好愛，Karen我都好愛，勇敢去做自己想做嘅事係無罪㗎，根本就冇呢個必要要承受呢啲說話，更何況阿祖，佢真係幫咗我好多，我都超級愛佢。本來呢段時間見到佢畀人話已經有啲唔開心同擔心，但噚晚好似間接因為我而令到呢班我好愛嘅人咁俾人話法，我真係好唔開心，甚至覺得好對唔住。我都唔知講咩好了，但我又好明白大家係出於鍾意我唔捨得我先咁做，但支持我真係有好多其他方法㗎，總之超級超級唔想睇到自己鍾意嘅人畀人咁樣鬧。希望大家明白，大家放心啦，我真係唔會放棄㗎喎！」

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（即時娛樂）