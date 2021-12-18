捲王力宏離婚風波 徐若瑄發聲明：沒有踰矩對不起丈夫 (21:45)

徐若瑄被捲入王力宏離婚風波，李靚蕾長文控訴中提到王力宏的「炮友」中有「人妻」，明知違反法規都要飛奔去找她家聚會。網民聯想今年9月王力宏由美國返台灣違反防疫規定，到徐若瑄家跟陳建州夫婦聚會，事後他公開道歉。又有聲稱是徐若瑄鄰居向傳媒爆料，表示目睹王力宏深夜在徐的寓所附近現身。

徐若瑄今凌晨3時發聲明稱會對不實報道採法律行動，但傳聞未停止，今晚她再發聲明，稱事件對她造成極大影響，強調沒有對不起丈夫，更向王力宏喊話，要求他盡快出來解決，不要殃及友人。

她寫道：「今天媒體報導有鄰居爆料，我想鄰居是誤會了，在此想跟大家說明：今年王力宏先生參加過我家的聚會2次。1次是 中午的快閃茶泡飯（一群朋友)。1次是 晚餐後（我先生來台，在家宴請朋友們）。也都有分享在社群上，每次的見面都是一群好朋友一起，絕無私約！而我也和家人住在一起，家裹平時就一直是很熱鬧的部落狀態，不需要擋測。在此澄清和制止不必要的聯想！」

「王力宏先生的婚姻事件，已經對我造成極大影響，我絕對沒有踰矩對不起我先生！為自己發聲，是因為我也有必須捍衛的家人、小孩、朋友、合作夥伴和工作單位，在我身邊的每個人都因此造成壓力和受傷，這樣一個事件也波及了無辜，希望謠言能止於智者，減少傷害。也希望王力宏先生，能儘快出來化解！不要因為個人私事，殃及友人。」聲明最後提到徐若瑄與所屬公司已委託律師事務所進行相關的合法維權行動。

（即時娛樂）