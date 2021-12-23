陳建州發文反擊彈頭︰我用我的方式陪伴朋友渡過人生低谷 (13:46)

「南拳媽媽」成員彈頭嘲陳建州（黑人）於好友王力宏出事後不見人影，讓他看不起。黑人在社交平台發文反擊，表示王力宏與李靚蕾離婚風波發展至今，大家都遍體鱗傷，沒有人是贏家。他認為當事人不想事件繼續擴大，也看見有人因為過多的聯想或臆測而非常為難痛苦，熟悉演藝圈的人應該最能體會箇中滋味。

黑人說︰「這時候將當事人以外之人，再無端地捲進來，不僅會殃及無辜，也會讓當事人想要取得的平靜無法實現。即使身為他們的朋友，但基於以上，我認為自己無權無立場對外發言，畢竟這是做為再好的朋友，也無法知道全貌的家務事！不管是現在還是未來，我都會用陪伴的方式，陪他們繼續勇敢面對各自的人生！」

對於彈頭的發文，黑人認為是情緒發言，令他一頭霧水。他說︰「至於彈頭的情緒發言，確實是讓人一頭霧水、莫名其妙，特別是當中的內容，其實有許多是與我毫無關聯的事件，他這樣的敘述方式，讓媒體跟大眾，已經將我和那些不相關的事件，有所牽連跟不當聯想，希望他能特別對外說明清楚，避免造成更多不必要的誤會。我會用我自己的方式陪伴朋友渡過人生的低谷，也請大家用同理心看待此事！」

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（即時娛樂）