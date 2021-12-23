南拳媽媽彈頭改口向陳建州道歉︰其他事我們帶進墳墓吧 (14:21)

南拳媽媽成員彈頭發文嘲陳建州（黑人）在好友王力宏出事後不見人影，他後來刪文並再表示「你找誰跟我講都沒用，相信我」。黑人在社交平台發文反擊，指當中很多內容與他毫無關聯，會令外界有不當聯想，要求彈頭對外說明清楚，避免造成更多不必要的誤會。數小時後，彈頭在社交平台上載對話截圖，改口向陳建州道歉，並指對方是自己的偶像。

他說︰「我每一場比賽都有去看。你是我偶像，黑人哥﹗你立定灌爆韓國隊，我也在。但，先跟您致歉，多的是，別人不知道的事。謝謝你拯救籃壇，我每週都有去看，謝謝您﹗」彈頭又表示︰「偶像..我每一場都有去，謝謝你。單純因為孩子問我：叔叔他們不是籃球的救世主嗎？阿.....什麼是『砲友』？你我都知，但我們的孩子不能知...謝謝你拯救籃壇，帶給我每週都能看籃球。你在飛駝，張克祐教練，我就在看了！偶像，抱歉，失禮了，我這週還是會看球，每週必看！其他事...我們帶進墳墓吧！」

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（即時娛樂）