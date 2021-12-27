勁爆2021｜MIRROR與ERROR首次同台得獎 Lokman︰很值得紀念 (23:48)

MIRROR、ERROR、C AllStar在今晚舉行的《新城勁爆頒獎禮2021》上齊奪組合獎。MIRROR與ERROR首次同台得獎，MIRROR隊長楊樂文（Lokman）坦言很值得紀念，副隊長江𤒹生（AK）則說︰「我們16子首次同台，希望我們與C AllStar繼續給大家夢想，繼續追夢！」

ERROR隊長肥仔（梁業）說︰「多謝魯生（ViuTV高層魯庭暉）那麼任性，不，是讓我們任性地出歌！」保錡很開心，坦言沒想過ERROR會獲音樂獎項，希望ERROR未來不止有電視節目，也會帶給大家音樂作品。193（郭嘉駿）多謝歌迷，Dee（何啟華）稱想起ERROR初出道時曾被指岩巉。

C AllStar成員On仔（陳健安）表示他們初出道時也曾被指岩巉，但不經不覺已成軍了12年。

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（即時娛樂）