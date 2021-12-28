陳彥行被虛報資產買大額保險 《東張》跟進事件迅速解決 (23:56)

前無綫藝人陳彥行（行姐）昨日亮相《東張西望》哭訴跟母親墮入3000萬元保單騙局，陳媽媽錯信任某銀行的理財主管佘先生招巨額損失，今晚（28日）事件有後續。行姐稱出事後她向保險公司了解所購的保單，包括5份大額儲蓄保險與1份危疾保險，供5年，總供款要3000萬元。陳母已供1300多萬元幾乎全蒸發，6份保單中有5份已失效。當時為何能買到如此大額保單？行姐在朋友建議下查財務分析表，原來有人虛報她的收入、報大她的流動資金與財富，之前她未見過這些財務分析表。

行姐稱當時她在網台工作，只有3萬多元收入，但被寫成每月有10多萬元月薪兼且有數萬元其他收入，又將陳母的物業寫為屬行姐名下。流動資金於一年半時間由3000萬元增至6000萬元，她說：「當我係國際影星呀？」行姐質疑為何銀行沒有要求她提供收入證明。行姐曾收保險公司有關保單斷供的信，她向佘先生了解時，對方表示不用理會，由他處理。她又稱佘先生曾帶陳母到其他銀行攞錢，說幫她整合資產，結果是幫她一鋪清袋。她於7月向銀行投訴，10月獲回覆不成立；她又去信保監局，因涉及銀行而將事件轉交金管局跟進，但一直未有結果。事件峰迴路轉，直至《東張西望》於12月就個案向涉事銀行與金管局查詢，一星期後銀行、保險公司與行姐達成共識，事件才畫上句號。節目主持解釋行姐簽了保密協議，未能透露賠償內容，但她滿意結果。

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（即時娛樂）