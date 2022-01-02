台慶頒獎禮2021｜陳瀅譚俊彥奪最佳衣著 盧海鵬興奮「試咪」 (21:45)

「最佳綜藝節目」獎由《聲夢傳奇》奪得，「最佳資訊及專題節目」是《東張西望》，「最佳年度及特備節目」則是《2021香港小姐競選》。（無綫電視網上視頻截圖）

盧海鵬孖好友林建明擔任頒獎嘉賓，鵬哥還high爆「試咪」；譚俊彥和陳瀅分奪「最佳衣著男女藝人」（右上圖）。（無綫電視網上視頻截圖）

無綫台慶頒獎禮今年新增「最佳衣著男女藝人」，結果分別由陳瀅及譚俊彥奪得。譚俊彥獲獎時特別多謝太太幫他選戰衣，並表示今天是兩公婆的結婚周年，全場歡呼。

接着由《蝦仔爹哋》的歡喜冤家林建明（大姐明）和盧海鵬（鵬哥）頒發「最佳綜藝節目」獎，由《聲夢傳奇》奪得；「最佳資訊及專題節目」是《東張西望》，「最佳年度及特備節目」則是《2021香港小姐競選》。

鵬哥和大姐明互窒爆笑料，鵬哥先說：「大姐明唔見好耐，點解會白晒頭？愈老愈靚，去韓國整（容）？」大姐明拍打自己塊面，並說：「冇硬冇膠冇添加，做人識得放下，心胸自然寬，人又自然靚。」

鵬哥接着說：「我乜嘢都冇，個人就鍛煉身體去跑步。」大姐明稱：「盧海鵬嚟到呢度，冇理由唔『試咪』？佢唔試唔安樂！」鵬哥便笑說：「盧海鵬試咪，好多謝各位，請我嚟做嘉賓認真威。」

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（即時娛樂）