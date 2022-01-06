張天賦開直播 Ash前夫踩場道歉後爆Seed︰鍾卓穎我恨你 (12:40)

《全民造星IV》參賽者鍾卓穎（Ash）的前夫，昨日突然在張天賦的直播中留言「如果你真的喜歡Ash就要好好對她」，之後為此公開道歉後又揚言恨Ash。（網上圖片 / 資料圖片 / 明報製圖）

張天賦（MC）早前邀請《全民造星IV》參賽者鍾卓穎（Ash）合作拍MV，卻撞正Ash公開表示已跟台灣丈夫離婚，兩人又被發現於平安夜結伴逛超市。MC其後澄清與Ash只是普通朋友關係，自己目前單身未考慮拍拖。

雖然MC已澄清，惟他昨日在社交網開直播時，Ash前夫突然踩場留言「如果你真的喜歡Ash就要好好對她」。他之後又刪除早前社交網上的所有曖昧留言，撰文表示最近精神壓力很大。Ash前夫說︰「這段期間我的精神壓力很大，來自女方家裡的壓力，婚姻最後變成這樣的壓力，網路上的壓力。大家不要因為我一時情緒失控打的字誤會了他們，這也是Ash離開我的原因。」

Ash前夫自言容易被人牽住鼻子走，因為看見MC承認與Ash在平安夜去超市的報道而產生誤會，才走入MC的直播留言。他說︰「讓我認為如果真的有什麼，我只希望可以負責，才去留了一句話，如果真的喜歡請一定要負責。」

不過，Ash前夫在文尾突然鬧爆Ash︰「我沒想過我會有這麼說的一天，鍾卓穎我恨你，就連最後妳也不來送機，一通電話，一條短訊都沒有，真的很絕。」他又向MC道歉︰「對不起是我太衝動了﹗對不起張天賦先生﹗」

Ash前夫表示會棄用這個社交帳戶，原因是不想再看到Ash的任何事。

（即時娛樂）