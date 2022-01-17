姜濤親自發信息為天瑜父女打氣 盼稍後能到醫院探望 (18:15)

6歲的天瑜妹妹疑因醫療事故，手術後變植物人至今逾年半。日前天瑜爸爸分享了一段在天瑜耳邊播姜濤歌曲《蒙著嘴說愛你》的片段，天瑜昏迷以來罕見眼睛轉動、頭部微轉，還發出聲音似在哼歌。姜濤在社交網拍片為天瑜及其父打氣，並在Instagram限時動態貼了有關天瑜報道並留言。

昨晚天瑜爸爸在facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」發文，稱姜濤除了拍片為天瑜打氣，還親發信息給天瑜爸爸，天瑜爸爸寫道：「除了感恩，還是感恩，姜濤先生不單拍片為天瑜打氣，更親自發訊息給我，能跟本尊對話是萬分榮幸，感謝這位謙卑和善良的年青人，香港需要你為我們帶來更多正能量，請繼續加油！」

姜濤在對話中說：「天瑜爸爸，知道你個女消息，你哋一定要加油，唔知可以幫到啲乜，但我都知道爸爸希望多啲人知道天瑜事情。好想嚟探天瑜，聽到天瑜爸爸一啲訪問及情况，我真係冇做到啲乜嘢，純粹真心地同你哋打氣鼓勵，等疫情好番啲，唔知道到時醫院情况點，一旦可以探嘅話你（天瑜爸爸）同我講，我會同公司講，你都幫我同天瑜講，姜濤哥哥要佢快啲好番，加油，我哋都會一直關注佢。」

天瑜爸爸則說：「其實好多謝你，感恩你幫我咁多，你嘅一句說話已經好大影響力，天瑜情况我不時喺Instagram及facebook更新，希望繼續得到你嘅關注。」

有網民在該專頁留言：「好多人話追星無聊、傻，如果追一個能夠學到心地善良、懂得關心有需要嘅人、有同理心，學好做人比讀書滿分更重要吧，姜年紀輕輕但做到一個很好嘅榜樣比人睇，真心respect！希望天瑜快啲好番，姜哥哥等你呀。」

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（即時娛樂）