比較盆菜惹負評 雪姨新年市集現退租潮 被批茶餐廳考慮告誹謗 (22:51)

雪姨已把比較盆菜的影片下架，並在社交平台向被她批評的茶餐廳道歉。（YouTube截圖/Ig圖片/明報製圖）

有「富貴KOL」之稱的雪姨（Sharon Yung，容可兒）近日自製公關災難，周四（20日）她在YouTube發布影片將酒店與茶餐廳的盆菜比較，她大讚酒店的盆菜有9分，茶餐廳的盆菜只有2.5分。不少網民斥雪姨將酒店與茶餐廳的盆菜比較不公平，惹來一面倒負評，更有網民發現雪姨彈茶餐廳盆菜的髮菜少是另有目的，是為了借意宣傳「增髮液」。最後，雪姨將片段下架謝罪，又在Instagram撰文向該茶餐廳，她留言：「當我們一收到觀眾的意見及評論時，我們已經即時果斷地將影片下架，並作出內部檢討，今次的事件正正為我及團隊上了一課，在以後發佈影片前，我們將會更加嚴謹做好內容的把關。」雪姨希望以後大家能夠繼續作出鞭策，令她可以謙卑地在YouTube的道路上學習及成長。

雖然雪姨已把影片下架及公開道歉，事件卻未平息。最近雪姨有份主辦的新年市集便受到此事影響，不少商戶決定退租，其中包括UFO達人卓飛。

至於該茶餐廳也在社交平台留言，表示考慮告雪姨誹謗，「大家好，我係小小編，本人實在睇唔過眼有大口KOL詆毀本餐廳聲譽，雖然我哋唔係四五星級酒店，但係問心真係無你講到咁難食，藐嘴藐舌仲要帶住不肖樣詆毀我哋嘅一人盤菜，你要做生意唔係咁做既，我為咗我地舖頭上上下下所有員工每日辛勞工作付出而出聲，由（尤）其是依家生意難做，我會考慮告你誹謗架，做個KOL噏得出就噏，真心唔明點解會有牌子搵你做廣告，咁樣嘅所謂廣告完全無質素！另外，多謝大家支持，見到客人回圖話好食，好抵食，我地真係好感恩㗎！我地雖然只係一間茶餐廳，但係你憑乜睇唔起我哋呢，我老細都係白手興家服務社會，呢個世界係咪真係人善被人欺呢？」

（即時娛樂）