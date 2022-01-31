孖吳卓羲黃宗澤羅子溢合唱《動起來》 馬國明「彈弓跳」搶Fo (17:50)

無綫電視早前正式入駐微信視頻號，由無綫策劃及製作的「香港群星新春互動直播演唱會」，昨晚（30日）在TVB微信視頻號直播，群星聚集香港、上海兩地獻唱。

演唱會星光熠熠，在無綫總經理（節目內容營運）曾志偉以及汪明荃（阿姐）帶領下，李克勤、張智霖、葉蒨文、楊千嬅、杜麗莎、草蜢、任賢齊、肥媽、王祖藍、李亞男、黎耀祥、陳豪、陳展鵬、單文柔、馬德鐘、蕭正楠、黃宗澤、吳卓羲、馬國明、羅子溢、胡定欣、胡鴻鈞、《聲夢傳奇》學員等輪流獻唱，負責開場部分的王祖藍及李亞男，則帶同囡囡Gabby和Hayley跟網民互動；穿上紅色應節服裝的Gabby及Hayley，可愛又搞笑。

為迎接2月4日揭幕的《2022北京冬季奧運會》，無綫早前號召逾60多位歌手及藝人，獻唱冬奧主題曲《一起向未來》，於昨晚直播期間播出預告片。

在眾表演環節中，以黃宗澤、吳卓羲、馬國明及羅子溢合唱《動起來》最有睇頭，其中黃宗澤及吳卓羲由頭帶到落尾，不但唱到七情上面，更「舞神」上身Chok到爆；未知是否受到2位同伴「刺激」，出名「天然呆」的馬國明亦「動起來」，不時隨節奏擺動，興之所至更使出「彈弓跳」，羅子溢則表現較怕醜，更不時傻笑。

李克勤在直播期間獻唱《當你老了》，葉蒨文與楊千嬅「隔空」合唱，重現歌曲《相約一九九八》，此曲原唱者為那英和王菲，今次葉蒨文與楊千嬅相隔24年，再於賀年期間獻唱該曲，勾起不少集體回憶。

晚會最後環節由汪明荃和張智霖，帶領一眾《聲夢》學員，包括：Aska（張馳豪）、Rock（何晉樂）、Felix（林智樂）、Archie（冼靖峰） 、孫漢霖（火雞）、Aeren（文凱婷）、Sherman（潘靜文）、Venus（林沚羿）、Lolita（蔡愷穎）、林君蓮，合唱《我的中國心》、《東方之珠》、《明天會更好》等經典歌曲。

（即時娛樂）