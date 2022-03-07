孖黃愷怡主持抗疫節目 林希靈嘆疫情影響心情 心理壓力怕連累家人 (16:05)

香港開電視為疫情特別炮製的直播節目《全城抗疫講呢啲》，逢星期一至五晚上9時播出，最近邀請了「正義女神」林希靈（Agnes）與黃愷怡（Jasmin）加盟，伙李臻擔任主持，在節目中邀請政府官員及不同範疇專家即場解答抗疫問題，以及速報最新疫情狀况，為觀眾提供抗疫資訊。

Agnes和Jasmin離開無綫後，首次為開電視節目擔任主持，她們表示興奮。Agnes笑說：「沒想到，因為之前喺舊東家由兒童節目就合作，一離巢第一個節目就再度合作。」2人透過節目了解更多防疫資訊，近日在節目中邀請了口罩專家教大家怎樣戴口罩才最安全，再加上皮膚科醫生，教大家解決用消毒酒精令雙手皮膚變差的問題。

問到疫情下生活可受影響？Agnes毫不諱言：「喺超巿買唔買到嘢？冇，屋企附近超巿冇晒嘢，呢幾日朝早我都奉阿媽之命揸車去買嘢，不過都淨係買到罐頭。」

Jasmin亦慨歎生活改變不少：「見少咗屋企人，我哋平時接觸嘅人幾多，我怕經常返屋企嘅話（增加感染風險），始終父母唔年輕。」

Agnes表示疫情影響最多的是心情：「我有打針，即使確診，我哋呢種年紀唔會太嚴重，但怕感染到朋友、同事，怕連累其他人令我有啲心理壓力。」

2人首次同李臻合作，Agnes對於能跟新聞王子李臻拍檔特別興奮，她說：「從前喺電視見到佢，都不覺得佢咁高大、俊俏、帥氣。」Jasmin即笑她擦鞋：「你唔好咁樣啦好冇？」

（即時娛樂）