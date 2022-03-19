母親曾以20萬元月薪誘放棄演藝事業 旨呈堅持娛樂圈追夢 (18:36)

鄺旨呈（旨呈）2013年與朋友組成樂隊享樂團出道，前年因參加《全民造星III》始為人熟悉。身兼美容王國CEO的他接受商台 《1圈圈 星光背後》訪問時，表示公司生意受第五波疫情影響月蝕幾百萬。

旨呈說︰「我公司約有40間分店，高峰期有2000多個員工。是非常不樂觀，之前第四波後重開已經要還神，但沒想到第五波影響這麼大，甚至沒信心4月20日之後可重開，感覺似沒完沒了！實在始料不及，之前想了很多公司計劃全被打亂，我和娘親（曾裕）也很沮喪，整個行業也很不樂觀。」

旨呈家族身家逾10億，但他依然努力在娛樂圈追夢，認為人有很多面向，只要同樣兼顧到CEO及歌手身分就沒問題。旨呈坦言母親曾一度嘗試以20萬元月薪叫他放棄追夢，兩人最終協商，他繼續雙軌發展，但要答應母親不可以不打理公司的要求。

旨呈去年在ViuTV節目《ERROR自肥企画》中為保錡脫毛成焦點，他表示節目播出後被母親責罵︰「因為公司沒有男士脫毛服務，娘親怕節目誤導觀眾。她鬧我不是沒道理，我非常尊重她。我後來也刻意澄清為保錡脫毛純屬節目效果，但之後真的多了客人查詢。其實我很多幕前演出在某程度上也是為了公司宣傳，我喜歡做一些Think out of the box的事。別被傳統框架框住，現在間接植入式宣傳或許更有效。」

樂隊出道九年，派了11首歌，卻沒一首能打入叱咤榜，旨呈坦言沮喪：「我從小到大也留意這個流行榜，每次很用心製作歌曲，但每次期望愈大，失望愈大，是會不開心！」旨呈坦言樂隊每次出歌，多是他以工作得來的積蓄製作。他強調自己不是二世祖︰「我做過什麼二世祖的事？我離地？我有胡亂揮霍、標奇立異、通街派錢、或擺擂台打拳嗎？或許因父母踏實的影響及教導，我一直很認真低調地工作，生活不是在公司就是返家，最盡也是健身，努力地在CEO和歌手兩個身分中取得平衡，我認為每個人都可以有不同面向，人是不可以無夢想！」

（即時娛樂）