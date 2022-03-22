「亞視一姐」薛影儀獲准保釋 明午舉行記者會 (19:27)

薛影儀由經理人林寶玉陪同下離開法院，明午在亞視舉行記者會。（劉永銳攝）

「亞視一姐」薛影儀於去年9月沒戴口罩出入住所，惹來一位街坊追罵及拍攝，阿儀不滿被拍，對街坊出手兼「起飛腳」，過程被拍下，片段更於網上流傳。

事隔近半年，警方今年2月就事件控告阿儀「普通襲擊罪」及違反第599I章《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》，案件今早（22日）於屯門法院提堂，阿儀當庭被判即時監禁，下午再向法庭申請上訴保釋候審，獲法官接納，而阿儀的保釋條件不變。

阿儀辦理完手續，下午兩時半由經理人林寶玉陪同下離開法院。問到阿儀申請上訴保釋候審心情如何？她表示：「冇乜嘢！」

至於聞判監禁時可有被嚇親？她說：「唔知呀！呢啲嘢都係好難講，我覺得好小事。」問可有嚇到喊？她即道：「冇嘅！冇嘅！」

林寶玉在羈留室與阿儀見面時，感受到阿儀的徬徨，她表示阿儀需要休息，先送阿儀返屋企，公司高層表明會全力協助阿儀，看阿儀有什麼需要幫忙，公司會負責阿儀一切律師費用。

另外，阿儀明天（23日）下午2時於亞視舉行記者會，因疫情關係，所有入場人士必須出示24小時內快速檢測陰性證明。

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（即時娛樂）