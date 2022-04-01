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張國榮逝世19年 摯愛唐唐貼合照懷念：人間四月天是暖是愛 (11:59)
張國榮逝世19年 摯愛唐唐貼合照懷念：人間四月天是暖是愛 (11:59)
文章日期：2022年04月01日
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唐鶴德在社交網貼合照懷念哥哥。（Ig圖片/資料圖片）
張國榮不經不覺已離世19年。（資料圖片）
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今天（4月1日）是已故巨星張國榮（哥哥）逝世19年，哥哥生前摯愛唐鶴德（唐唐）在社交網貼合照懷念，唐唐寫道：「人間的四月天是暖﹑是愛﹑是希望，大家齊心共同渡過這個艱難的時刻後就是光明。」
（即時娛樂）
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