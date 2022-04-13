首次拍港劇跟偶像戚其義合作 陳雅麗：見又南6次已拍咀戲 (22:32)

跟好友唐貝詩及蔡頌思創辦生酮曲奇品牌的陳雅麗，她早年完成大學課程後到了北京電影學院進修表演，之後正式在演藝圈發展，並一直主攻內地市場，曾參演過多部電影及劇集演出；直至去年她回港拍攝首部港劇，是由金牌監製戚其義執導兼監製的亞洲心動娛樂（AMM）網劇《逐流時代》，同劇演員還有麥明詩、黃德斌及黃又南等。

劇中演詞鋒銳利的大律師，陳雅麗除了去法院聽審作為參考，亦向主修法律的麥明詩請教意見，加上狂煲《男親女愛》和《怒火街頭》，她笑言要學習鄭裕玲扮演霸氣律師。雖然法庭戲有長達數頁紙對白，但她習慣未正式開工已熟讀劇本，所以也不會被難倒。「記得演員圍讀《逐流時代》劇本，黃又南知我已背熟所有對白，又練好走位，以為我是『學霸』，很搞笑，其實是個美麗誤會」。

提到跟黃又南首次合作，劇中飾演一對歡喜冤家又有感情線，陳雅麗稱跟黃又南第6次見面已拍攝親嘴戲，慶幸信任對方和導演，令拍攝過程順利。「我細個已常常聽Shine的歌曲《燕尾蝶》，又南知我鍾意，不時在片場哼兩句我聽。另有一場靈堂戲，他提到已故父親的往事很感動，覺得他是個很孝順的鄰家男孩」。而自小愛看《金枝慾孽》的她自爆，封戚其義為偶像和神級監製，並暱稱對方「爺爺」，今次跟「爺爺」合作獲益良多。陳雅麗感激出名要求高的戚其義沒有責罵及給她壓力，而是耐性地安撫演員的情緒。

欲知專訪詳情，請留意明天（4月14日）明報娛樂版。

（即時娛樂）