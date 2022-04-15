後援會明辦虛擬藝術作品展 炎明熹拍片感激粉絲積極行善 (17:06)

炎明熹表示粉絲在過往自發的慈善活動當中籌到超過六位數字善款，對她來說是最有意義的生日禮物。（炎明熹Instagram圖片）

炎明熹（Gigi）目前身在內地參加無綫與芒果TV合辦的大型綜藝節目《聲生不息》，剛（9日）度過了其17歲生日的她在社交平台上載最新片段，答謝粉絲以行善的方式作為送給她的生日禮物。

Gigi說︰「Hello，大家好，我是Gigi炎明熹。很多謝各位小火苗在過往自發的慈善活動當中，籌到超過六位數字的善款。這份禮物是我收到最有意義的一份禮物，多謝你們，你們真的好叻﹗而最令我期待的，是聽說你們會舉行一個網上慈善虛擬作品展覽，入面有我的作品之餘，也有你們的作品。我的一些作品當中，會為香港慈善兒童基金會進行紀念品慈善義賣，為3至13歲的基層兒童在疫情期間提供實體上課及網上上課。我覺得這個活動非常有意義，多謝你們﹗」

炎明熹粉絲後援會將於本月16至29日舉行《炎明熹藝術作品展》3D Showcase，採用網上虛擬3D Showcase的方式呈現Gigi的作品，參觀人士可以第一身視角參與其中。明天（16日）是會員優先場，4月17日至29日為公開展覽。是次作品展包含「素描系列」、「兒童系列」、「服裝設計」、「手寫揮春」及「Gi炎粉作品」五個部分。後援會將於展覽期間同步推出「炎明熹作品 x 炎點愛兒童系列」珍藏周邊，籌得款項扣除成本後全數捐予「香港兒童慈善基金會」。

（即時娛樂）