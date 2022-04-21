電影《搗破法蘭克》眾籌資金 陳漢娜任女主角甘願冒險 (19:03)

網上頻道《拾陸比玖》推出首部劇情電影《搗破法蘭克》（Smashing Frank）的眾籌計劃，目標在35日眾籌港幣250萬元開拍《搗》片；若最後集資金額未達標，眾籌的資金將全數退還。這是香港第二部公眾集資的劇情長片，電影早前成功入圍第20屆香港亞洲電影投資會（HAF 20）「發展中項目（IDP）」電影創投計劃，有機會在HAF平台向業界作出推廣。

著名導演兼《搗》片監製陳果說︰「眾籌電影拍攝在外國已興起幾年，我樂意跟年輕導演採用這個方法在香港試試。這類計劃對年輕新導演來說是一條新出路，成功與否雖是未知之數，但我當然希望能成功。香港近年新導演如雨後春筍，傳統投資者已難以應付，所以多一個方法、機會就有多一條出路，何樂而不為，最重要是能拍攝到他們想拍的電影。」

《拾陸比玖》昨天（20日）發布《搗》的5分鐘概念短片，除了4位主演陳漢娜、郭爾君、戴玉麒、龔志業，田啟文亦客串名流大亨一角。陳漢娜在戲中飾演特技化妝師，與郭爾君、戴玉麒、龔志業組織盜竊集團「法蘭克」，打劫為富不仁的社會上流。陳漢娜說︰「今次的角色性格鮮明，題材在香港較少見，加上導演蔡康凝是很高要求的人，演出模式跟以往有點不同，所以覺得是一個挑戰。眾籌電影是個好方法，相較於傳統一貫電影開發模式，主導權、決定權多在投資者身上，或者會比較多商業考量。 而眾籌模式可能令創作者有更加多發揮空間，因為香港的導演、編劇雖然可以主動地做創作，但在資金上比較被動。我覺得世界上每一件事都會有許多可能性，而當團隊都願意嘗試眾籌這個方式，我也覺得這個方法可行，所以會想參與這場冒險，因為凡事都應該嘗試。」

（即時娛樂）