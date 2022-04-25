張敬軒失落男歌手獎唔失望 稱盧瀚霆攞獎理所當然 (14:00)

張敬軒昨晚（24日）首次出席《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》，為隆重其事，特意悉心打扮，戴上逾136萬元胸針，全身鑽飾合共近200萬元。

軒仔最後只憑歌曲《俏郎君》，奪得「年度十大歌曲第5位」，但軒仔毫不介意，並滿意賽果：「別人不是奉旨給你的，得到人生第1個CHILL CLUB獎的感覺很正，最重要是當參加一個大party，而且不是只有我努力，大家都很努力，我之前講過我今年會由新人開始，作為新人有得攞獎，已經很開心。」

問到未能奪得男歌手獎可感失望？軒仔表示還未退休，可以再來過，而且MIRROR熱度大家有目共睹：「Anson Lo（盧瀚霆）無論歌還是廣告周街都是，他攞獎理所當然。（不少人替姜濤不值？）我想MIRROR成員都是叮噹馬頭，跟我預計賽果接近，大家差距爭很少，今年樂壇氣氛很好，無論誰攞都替他們開心。」

軒仔今年1月的跨年紅館演唱會，因疫情而暫停，最近宣布5月補場，但入座人數受政府防疫條例限制，故由原來的8場變16場。軒仔坦言有點失預算，但一直抱審慎態度，去等待政府公布防疫規例，最感動是觀眾沒有退票，有些人就算已經移民都不退票，還私訊票尾給他看，但有幾個則因身體問題，等不到他開騷就已經過世：「所以我這個演唱會，無論怎樣都要做，就算戴住口罩唱歌我都想做，最緊要是符合防疫指引，希望通過演唱會，把娛樂帶給大家。除了藥物、疫苗和抗疫措施之外，心情都很重要，音樂可以幫助大家釋放情緒和增強抵抗力。」

至於體力方面能否支持得住？軒仔笑指經過上次演唱會，學到不少東西，故不太擔心，只是欠缺媽咪靚湯，因對方已返回內地。

（即時娛樂）