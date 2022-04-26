鄧麗欣代表《飯戲攻心》出席烏甸尼電影節：喜劇無分國界 (14:15)

由黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文主演的喜劇《飯戲攻心》，入圍第24屆意大利烏甸尼遠東電影節（Far East Film Festival）競賽單元，同時獲提名競逐The Mulberry Award最佳劇本大獎，Stephy以女主角身分遠赴烏甸尼，代表《飯戲攻心》團隊出席影展。Stephy以最佳狀態出席首映禮，現場觀眾反應熱烈。

對於代表《飯戲攻心》出席影展，Stephy深感榮幸：「今次代表《飯戲攻心》來到烏甸尼影展，當然非常開心，覺得好榮幸，因為是香港地道喜劇，是很好劇本，整個團隊非常用心，我代表導演、子華神及一眾演員來到接受大家掌聲，是非常榮幸及開心的事情。」

外國觀眾觀賞《飯戲攻心》是否懂得笑，是焦點所在，Stephy說：「在放映前我都擔心過這問題，有諗過意大利人看我們的喜劇，究竟懂不懂笑我們的表達，看戲時我注意字幕、翻譯及大家反應，所有反應給我想像中好，大家懂得笑，笑得開心，有些位全場震撼地笑，這反應令我激動和開心，我覺得喜劇無分國界。」

首映禮現場反應極佳，Stephy感動說：「最特別是放映完畢，我站立接受大家掌聲，最後片尾曲是《還是覺得你最好》，我是很自然地喜歡這首歌，之後很開心地跟着拍子去拍手，全場觀眾跟着拍手，像finale（壓軸）的感覺，不知大家是否聽得懂首歌，但大家開心與我拍手，令我相當感動，是個非常可愛畫面。」

（即時娛樂）