曾江離世震驚娛樂圈 毛舜筠感難過 黃秋生：曾江叔安息 (17:54)

資深藝人曾江突然離世，倒斃檢疫酒店房間內，享年87歲。曾江死訊震驚娛樂圈，黃秋生在社交網留言：「曾江叔安息。」

影后毛舜筠今天（27日）出席「MakerVille」發布會時，對曾江離世感到難過，她說：「佢係我前輩，我諗佢身體有事，唔係隔離酒店難唔難搞，我估唔關因為隔離而出事，但我唔知佢因為乜事，所以唔方便講，好難過。（對上一次合作是何時？）咁好耐喇，喺電視合作過，我都唔記得有幾耐。」

車淑梅對曾江離世感突然，她在社交網寫道：「曾江哥哥走了，上天帶走了我們這一位圈中真性情、高學歷、好演技的美男子！他從美國加州柏克萊大學畢業回歸加入影圈…最難忘他曾在我的訪問中提及，當年潛水完畢穿著整套潛水衣、蛙鞋跑到銅鑼灣街頭等車的奇趣境況，他哈哈大笑，笑到錄音室也震動了！這就是我們都捨不得的曾冮哥哥！一路好走…」

陳庭欣在Ig貼了和曾江及謝賢等合照，她寫道：「剛剛看到新聞知道大前輩曾江老師的消息，影迷們一定很傷痛，祝願一路好走！感恩曾經能為曾江老師有份主持的節目當記者會司儀，是緣份。」

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（即時娛樂）