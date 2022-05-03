「浪浪送行者」被Alton善心感動：佢唔係為拍攝而拍攝… (16:22)

王智德發現浪浪躺在車來車往的馬路中間，即落車默默在牠身旁守護着。（ViuTV截圖/浪浪送行者fb影片截圖）

由MIRROR成員王智德（Alton）主持的ViuTV節目《勁騎26》，昨晚（2日）播出第6集，Alton化身「浪浪送行者」義工，跟隨其他義工執拾在路上不幸往生的動物，並送牠們最後一程。節目播出後，不少網民在社交網洗版式留言嗌感動兼表示看到眼濕濕，他們感謝Alton和義工隊付出，令浪浪們有尊嚴地離開。

「浪浪送行者」的facebook專頁，昨晚還貼了一篇後記，版主表示今次跟Alton拍攝過程算順利，希望能感染更多人幫助在路上不幸往生的毛孩。

版主留言讚Alton克服心理障礙：「坦白講我哋係無諗過一個完全冇接觸過浪浪屍體、平時會怕污糟嘅Alton，去到求助現場時候，完全可以克服到佢心理障礙，而且仲主動落埋好多蟲嘅河幫手。」

版主在社交網貼了短片，原來當天拍攝結束後，發生一段小插曲，片中見有隻浪浪受傷躺在車來車往的馬路中間，而Alton在等候義工其間，默默站在浪浪身旁守護牠：「團隊同我哋喺善終公司分別20分鐘後，我哋收到Viu團隊電話求助。原來佢哋喺路上，咁啱遇到一隻狗比的士撞倒，前面已有一位先生停低咗車。因為人為嘅疏忽，狗狗突然衝出馬路，的士收掣不及。為咗避免其他車再輾過狗狗，團隊即時停車擋路，及打比我哋問可唔可以幫手。我們收到求助後，即時前往求助點。

到達現場後，送行者阿峰即時搬狗狗到行人路上，而Alton即刻衝向送行者架車尾箱，拎所需要既Gear。當佢拎住浪浪送行者個箱跑返過嚟嘅時候，我好感動。因為Alton唔係為拍攝而拍攝，佢係牢牢咁將我哋接收往生浪浪所需要物品、程序一一記住。再落手幫手清潔，到最後知道所有嘢settle晒先離開。在此，我想再同Alton講一次，好榮幸你參與咗1日送行者工作，希望無嚇親你。」

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（即時娛樂）