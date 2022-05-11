張敬軒開騷獲林明禎送榴槤︰見你Ig都是吃白麵包 (16:06)

張敬軒昨晚（10日）舉行《The Next 20 Hins Live in Hong Kong》紅館演唱會的第一晚補場演出，請來陳柏宇（Jason）及大馬女神林明禎擔任演出嘉賓。林明禎現身舞台，觀眾嘩聲四起。她對軒仔說︰「我真的很緊張，我何德何能站上紅館這個舞台跟你合唱？」軒仔答︰「我何德何能請到新一代女神和我合唱就真！你今晚靚到美人魚一樣！」林明禎說︰「我是今天最幸福的女子。」

語畢，林明禎說從軒仔的Instagram見他都是吃白麵包，怕他會營養不良，特別送上從馬來西亞帶來的榴槤，建議軒仔早餐時跟麵包一齊食。軒仔說不會開榴槤，林明禎即說︰「我可以去幫你開，你打電話或傳訊息給我。」軒仔對台下歌迷說︰「你們有沒有發覺她（林明禎）的眼睛長期水汪汪，怪不得被封為女神。」林明禎笑言見到軒仔才這樣，令軒仔不懂回應。

軒仔與陳柏宇合唱一曲《斷點》時，表示將來如有機會以組合形式工作， 一定會選擇與陳柏宇合作。他說︰「我們相識多年，曾有監製指我們的聲線非常合拍。我和Jason很有緣，曾一起拍廣告，又經常一齊去外地登台，去過美加、大江南北，他是非常有義氣的朋友。」

對於坊間流傳的軒仔演唱會嘉賓名單，英皇娛樂演唱會部總監馮貽柏表示當中存在很多幻想及虛構，相信觀眾不會相信，並指嘉賓會於演出當晚才公布。

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（即時娛樂）