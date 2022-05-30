聲生不息｜唱《我鍾意》獲梁詠琪讚可愛 炎明熹親揭梳不離手真相 (16:32)

《聲生不息》昨晚（29日）播出的一集，炎明熹（Gigi）與魔動閃霸對唱梁詠琪的《我鍾意》，懷舊Look上陣的Gigi大曬「Gi式可愛風」，有網民發現Gigi版本《我鍾意》的歌詞有些微改動，由「我最愛花草，也會愛珠寶」改為「我最愛花草，也會愛歌譜」，她坦言是自己想法：「因為唔想太物質，所以將『珠寶』改成『歌譜』。」

昨晚節目播出後，網民不但紛紛翻loop Gigi的版本，更順道搜尋梁詠琪原唱版本。就連梁詠琪本人及《我鍾意》填詞人陳少琪亦留意相關熱潮。梁詠琪讚Gigi可愛：「感謝陳少琪、Eric Kwok一路給我不少好詞好曲，永不過時！也謝謝Gigi小妹妹選唱《中意他》廣東版《我鍾意》，很可愛喔。」陳少琪亦留言給Gigi說：「梁詠琪唱的時候是22歲，你唱的時候是17歲，這首歌不顯老。」

Gigi接受無綫娛樂新聞台訪問，並揭開在節目中經常梳不離手真相：「其實我唔係幾鍾意梳頭，但因為當時要見老師，唔想畀佢哋見到我邋遢一面，所以想梳好個頭以表尊重。」不貪靚的Gigi透露，對髮型其實沒要求，但感激造型師及髮型師，為她設計出招牌齊陰髮型，她說：「一開始見到自己（齊陰）個樣好想笑，但之後開始習慣，同埋大家會好認到我呢個齊陰。」

（即時娛樂）